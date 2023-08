Coe: Budapest ist eine Weltmeisterschaftsstadt

Budapest ist eine „Weltmeisterschaftsstadt und eine Stadt, die uns wirklich hier haben will“, sagte der Präsident der World Athletics (WA), Sebastian Coe, auf einer Pressekonferenz vor dem Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Coe wies darauf hin, dass er seit einer Woche in Budapest sei und in seinen ersten Tagen den Bürgermeister und die Präsidentin getroffen habe. Er hob das Branding für die Veranstaltung in der gesamten Stadt hervor, das zeige, dass Budapest stolz sei, die Weltmeisterschaften auszurichten. Er sagte auch, dass die WA mit „einem der besten lokalen Organisationskomitees“ zusammenarbeite. „Dies ist der 40. Jahrestag unserer ersten Weltmeisterschaften“, sagte er und wies darauf hin, dass sich die Zahl der teilnehmenden Länder seither von etwa 150 auf mehr als 200 erhöht habe. Coe sagte, die Weltmeisterschaften in Budapest seien die ersten, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Welt-Leichtathletik ausgetragen würden, und fügte hinzu, dass 75-80 % der Athleten in Umfragen angegeben hätten, dass der Klimawandel und Fragen der Nachhaltigkeit für sie von Bedeutung seien.