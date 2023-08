Ungarn wird von der Ausrichtung der Leichtathletik-WM stark profitieren

Ungarn wird von der Ausrichtung der am Samstag begonnenen Leichtathletik-Weltmeisterschaften „sehr profitieren“, so Balázs Fürjes, Co-Vorsitzender des Organisationskomitees – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur MTI sagte Fürjes, dass die Fertigstellung des neuen Leichtathletikstadions in Budapest „eine Wunde im Stadtbild geheilt“ habe. Eine Industriebrache sei revitalisiert worden, und die Stadt sei dadurch „schöner, grüner und lebenswerter“ geworden, fügte er hinzu. Die Meisterschaften geben dem Tourismus neuen Auftrieb, mit 500.000 Übernachtungen in ungarischen Hotels, sagte er. „Wir stehen an der Schwelle zum Sieg“, sagte er mit Blick auf die kommenden Veranstaltungen. Den Meisterschaften gingen sechs Jahre der Vorbereitung voraus, sagte Fürjes und dankte seinen Mitorganisatoren. Das neue Nationale Leichtathletikzentrum, das direkt an der Donau im Süden Budapests gebaut wurde, ist „viel mehr als ein Stadion; es ist ein Stadtsanierungsprojekt, das darauf abzielt, 15 Hektar verschmutztes, vernachlässigtes Land zu erneuern … diesen Abschnitt der Donau den Anwohnern zurückzugeben“, sagte er.

Das Stadion, das für 35.000 Zuschauer gebaut wurde, nimmt nun ein Drittel des neuen Parks ein. Nach den Meisterschaften werden die Tribünen auf 15.000 Zuschauer verkleinert, während eine 800-Meter-Laufbahn für den öffentlichen Gebrauch hinzugefügt wird, sagte er. „Die Spielplätze, Sportplätze und Rasenflächen des Parks mit Blick auf die Donau werden ein beliebter Aufenthaltsort für die Budapester sein“, sagte Fürjes und fügte hinzu, dass das Stadion „das grünste Gebäude Ungarns ist, in dem erneuerbare Energien vollständig für Kühlung und Heizung genutzt werden, mit 200 geothermischen Erdschleifen“. Er sagte, dass der 2,5 Jahre dauernde Bau 5.000 Ungarn Arbeit gegeben habe, während die Struktur aus „Stahlkomponenten, die für den Bau von drei Kettenbrücken ausreichen, und Beton für zehn zehnstöckige Blöcke“ hergestellt wurde.