Orbán: Frieden in der Ukraine so schnell wie möglich nötig

Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem Interview mit dem US-Medienmann Tucker Carlson vor der Gefahr eines dritten Weltkriegs gewarnt und dazu aufgerufen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich zu befrieden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Interview, das am frühen Mittwoch auf Carlsons Social-Media-Seite X veröffentlicht wurde, forderte der ungarische Ministerpräsident ein Abkommen mit Russland über eine neue Sicherheitsarchitektur, „um der Ukraine Sicherheit und Souveränität zu geben, aber nicht die Mitgliedschaft in der NATO“. „Wir leben in einem sehr gefährlichen Moment“, sagte Orbán. „Der dritte Weltkrieg könnte also an unsere Tür klopfen“, fügte er hinzu. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein“, so der Ministerpräsident. „Und das ist meine Botschaft an Amerika, auch auf den NATO-Gipfeln: Seid vorsichtig“, fügte er hinzu. „Wenn irgendein westliches Land Einsatzkräfte schicken würde, würde das einen direkten Krieg zwischen dem Westen und Russland bedeuten“, sagte Orbán. „Und wir befinden uns sofort in einem dritten Weltkrieg. Es ist also ein sehr gefährlicher Moment“, fügte er hinzu.