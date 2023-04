Orbán: Weltkrieg „realistische Gefahr“

Da sich der Krieg in der Ukraine in „Ungarns Nachbarschaft“ abspielt, ist der Konflikt „besorgniserregend und gefährlich“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fügte hinzu, dass „unsere Sicherheit gefährdet ist“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Da immer mehr Beschlüsse über den Einsatz immer neuer und stärkerer Waffen gefasst werden“ und „der Westen die Ukraine mit immer modernerer Ausrüstung versorgt … ist die Gefahr eines Weltkriegs keine literarische Übertreibung“, sagte Orbán. Auch wenn es „extrem übertrieben klingen mag, wenn einige europäische und amerikanische Führungskräfte sagen, dass wir, wenn alles so weitergeht, zum dritten Weltkrieg kommen könnten, ist dies im Moment eine realistische Gefahr“, sagte er. „Jeder spürt, dass dieser Konflikt zu einem Weltkrieg werden könnte, und auch er könnte davon betroffen sein“, sagte Orbán. Die „kriegsbefürwortende Haltung Westeuropas beruht auf moralischen Erwägungen: Sie denken, dass der Krieg und die Ukraine unterstützt werden müssen, weil es das Richtige ist“, sagte er. „Ungarn hingegen ist der Meinung, dass der Frieden auf moralischer Basis unterstützt werden muss, und die Welt unterstützt eher die ungarische Position“, fügte er hinzu.

Laut Orbán ist Ungarn einem „direkten und indirekten Druck“ ausgesetzt. „Sie wollen uns in diesen Krieg zwingen“, sagte er, fügte aber hinzu, dass das Parlament nicht umgangen werden könne, wenn eine Entscheidung über „eine so gewichtige Angelegenheit“ getroffen werde. „Ob Ungarn sich an diesem Krieg beteiligen solle, und wenn ja, auf welche Weise, oder ob es sich heraushalten solle, könne nur das Parlament entscheiden, betonte Orbán.