Zahl der Arbeitssuchenden geht um 3000 zurück

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn lag im August trotz der schwierigen Wirtschaftslage nur bei 228.504, sagte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen der Nationalen Arbeitsverwaltung (NFSz) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Arbeitssuchenden sei im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 zurückgegangen, sagte Sándor Czomba. Die seit 2010 von der Regierung ergriffenen Maßnahmen hätten sich bei der Steigerung der Beschäftigung als wirksam erwiesen, fügte er hinzu. Die Arbeitslosigkeit ist auf ein Drittel des früheren Niveaus gesunken, und die Erwerbsquote ist von 63,5 % auf 78 % gestiegen. Dieser Trend hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Erwerbsbevölkerung ist innerhalb eines Jahres um 67.000 gestiegen, und die Erwerbsquote hat sich um weitere 1,1 Prozentpunkte verbessert.

Heute sind 82,6 % der Männer im erwerbsfähigen Alter und 73,3 % der Frauen auf dem Arbeitsmarkt präsent. Mit dieser Leistung hat sich Ungarn vom vorletzten Platz in der EU-Rangliste ins Mittelfeld der Mitgliedsstaaten bewegt, sagte Czomba. Zum Sommerjob-Programm der Regierung sagte Czomba, dass in diesem Jahr mehr als 29.700 Schüler an dem Programm teilgenommen hätten, was einen Rekord darstelle, verglichen mit den ursprünglich geplanten 26.000-27.000. Die Regierung habe das Programm mit 3,5 Milliarden Forint subventioniert, sagte er. Wie in den Vorjahren wurden 80 % der Schüler von den lokalen Behörden angestellt, wobei eine große Zahl der Teilnehmer Sommerjobs in der Gastronomie und der Landwirtschaft annahm, fügte Czomba hinzu.