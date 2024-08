Zahl der registrierten Arbeitssuchenden fällt im August auf ein Allzeittief

Die Zahl der gemeldeten Arbeitssuchenden in Ungarn ist in diesem Monat auf 224.598 gesunken und hat damit einen historischen Tiefstand für den Monat August erreicht, sagte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Dienstag unter Berufung auf Daten der Nationalen Arbeitsverwaltung (NFSZ) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent gesunken, sagte Sándor Czomba in einer Erklärung. Während die Zahl der Arbeitskräfte auf dem inländischen ersten Arbeitsmarkt im August um 26.000 gestiegen sei, sei die Zahl der geförderten Arbeitnehmer um 12.000 zurückgegangen, sagte er. In dem Bemühen, eine inländische Arbeitskräftereserve von schätzungsweise 300.000 Personen zu mobilisieren, will die Regierung sicherstellen, dass jeder, der bereit und in der Lage ist zu arbeiten, in Ungarn einen Arbeitsplatz finden kann, so der Staatssekretär.