Ungarn „weigert sich, die europäische Finanzierung weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine auch nur zu diskutieren“, solange Kiew nicht die Rechte der ungarischen Minderheiten im Lande wiederherstellt und die ungarische Bank OTP von der Liste der internationalen Finanziers des Krieges streicht, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Diskussion über den Krieg hat erneut deutlich gemacht, dass die Stimme des Friedens gestärkt werden muss, „weil die überwältigende Mehrheit immer noch damit beschäftigt ist, über den Krieg zu reden“, sagte Péter Szijjártó nach einem informellen Treffen der Außenminister der Europäischen Union in Toledo, Spanien. Die Mehrheit habe sich dafür ausgesprochen, die Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten, sagte er. Dieser Ansatz und ein EU-Vorschlag, der in den nächsten vier Jahren jährlich 5 Milliarden Euro für Militärhilfe vorsehen würde, zeigten, dass „jeder mit einem langen Krieg rechnet“, fügte der Minister hinzu. „Leider war ich auch heute wieder der Einzige, der sich gegen diesen Ansatz ausgesprochen hat. Wir wollen keine weiteren vier Jahre Krieg, wir wollen ihn so schnell wie möglich beenden“, sagte er. Ungarn stehe unter enormem Druck, der nächsten 500-Millionen-Euro-Tranche für Waffenlieferungen an die Ukraine und einem 20-Milliarden-Euro-Paket für die nächsten vier Jahre zuzustimmen, sagte er. Das würde bedeuten, dass etwa 80 Milliarden Forint (210,4 Mio. EUR) ungarischer Steuergelder, „die keine Verantwortung für den Krieg tragen“, in diese Bemühungen fließen würden, sagte er.