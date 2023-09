Ungarn strebt Zusammenarbeit an der EU-Spitze an

Als EU-Ratspräsident im nächsten Jahr wird Ungarn eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Institutionen der Europäischen Union, einschließlich des Europäischen Parlaments, anstreben, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

János Bóka sagte am Dienstag vor Journalisten in Straßburg, er habe zur Vorbereitung der ungarischen Präsidentschaft Gespräche mit der EP-Präsidentin Roberta Metsola sowie mit den Fraktionsvorsitzenden und den Vorsitzenden der EP-Ausschüsse geführt. „Ich plane weitere Treffen, um die Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes vorzustellen und Konsultationen über den Rahmen der Zusammenarbeit mit dem EP zu führen“, sagte er. Der Minister sagte, die Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes würden noch ausgearbeitet. „Wir haben uns [bei den heutigen Gesprächen] darauf geeinigt, dass diese gemeinsame Themen umfassen müssen, die für die EU wichtig sind und zu denen wir eine Entscheidung treffen müssen; Themen, bei denen eine Zusammenarbeit wichtig ist, um den Integrationsprozess voranzubringen“, sagte er.

Auf die Frage nach den Bedenken, die in letzter Zeit von Abgeordneten des linken Flügels des Europäischen Parlaments bezüglich der ungarischen Ratspräsidentschaft geäußert wurden, sagte Bóka, dass solche Bedenken in seinen Gesprächen nicht geäußert worden seien. „Der Rat hat das Programm der Dreierpräsidentschaft [Spaniens, Belgiens und Ungarns] gebilligt. Ungarn bereitet sich darauf vor, die Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu übernehmen, und darauf bereiten sich alle anderen vor“, sagte er.