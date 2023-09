Navracsics: EU-Erweiterung wichtigstes Thema in der Rede der Kommissionspräsidentin

Der wichtigste Teil der Rede der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union war, als sie über die EU-Erweiterung und die europäische Integration sprach, sagte Ungarns Minister für regionale Entwicklung am späten Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Von der Leyens Aussage, dass der Block in Zukunft auf mehr als 30 Mitglieder anwachsen könnte, sei „die klarste Aussage der letzten Zeit“, sagte Tibor Navracsics bei einer vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments für Ungarn organisierten Diskussion über die Zukunft der EU. Der Minister, ein ehemaliger EU-Kommissar, begrüßte, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission deutlich gemacht habe, dass die Erweiterung ein „falsches Dilemma“ sei, und sagte, dies gebe „eine sehr gute Perspektive für die Integration, da die Integration eine echte Erfolgsgeschichte ist, wenn es um die Friedensstiftung geht“. Der ehemalige Außenminister Péter Balázs stimmte zu, dass die EU bis 2030 bis zu neun neue Mitglieder aufnehmen könnte, wenn man die westlichen Balkanstaaten und die Mitglieder des EU-Programms der Östlichen Partnerschaft mitzählt.

In Bezug auf den grünen Übergang sagte Balázs, dass der Prozess zuweilen die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie beeinträchtige und der Handlungsspielraum beim Übergang durch den russisch-ukrainischen Krieg und die plötzliche Notwendigkeit, in einigen Fällen „unsichere russische Energiequellen“ abzuschneiden, eingeschränkt worden sei. Im Hinblick auf den Wettbewerb der EU mit den Vereinigten Staaten und China sei eine Schlüsselfrage, ob der 27-Mitglieder-Block zu einem „protektionistischen Markt“ werde oder ob die Einheit an nationalen Interessen zerbreche, so Navracsics. Gleichzeitig begrüßte er von der Leyens Erwähnung der demografischen Faktoren und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wenn es um die Herausforderungen des Arbeitsmarktes geht. In Bezug auf die Modernisierung des ungarischen Energienetzes sagte Navracsics, es sei „bedauerlich“, dass die EU nicht bereit sei, die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen, obwohl eine Umstellung auf erneuerbare Energien Investitionen in Höhe von mehreren tausend Milliarden Forint erfordern würde. Zum Thema Migration waren sich Navracsics und Balázs einig, dass es aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen und nationalen Interessen der Mitgliedstaaten unwahrscheinlich sei, dass im Rahmen der derzeitigen EU eine Einigung erzielt werden könne.