Navracsics: Finanzierungsabkommen mit der EU „hängt nicht von der ungarischen Regierung ab“

Eine Einigung mit der Europäischen Union über den Konjunktur- und Resilienzfonds (RRF) wird nicht von der ungarischen Regierung abhängen, sagte Tibor Navracsics, Minister für regionale Entwicklung, am Freitag vor Journalisten, obwohl er die Wahrscheinlichkeit einer Einigung auf „98,8 %“ bezifferte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung bereite sich auf eine Einigung vor und werde „alles tun“, um eine solche zu erreichen, aber es sei nicht die Schuld der Regierung, wenn eine Einigung nicht zustande komme. Was das Ergebnis der Verhandlungen angehe, so fügte er hinzu, liege der Ball im Feld der Europäischen Kommission. Ungarn sei „offen für alle Vorschläge“ und könne gegebenenfalls „sogar Gesetzesänderungen“ in Erwägung ziehen, sagte er. Navracsics sagte, die Europäische Kommission habe Ungarn nicht aufgefordert, sich der EU-Staatsanwaltschaft anzuschließen, obwohl er hinzufügte, die Möglichkeit, dass Ungarn dies tun könnte, könne nicht ausgeschlossen werden. Im Laufe der Gespräche mit der EU habe sich das „System der Erwartungen“ in vielen Fällen „bewegt“, fügte er hinzu.

Der Minister sagte, die Erwartungen seien so hoch, dass eine Entscheidung darüber, ob Ungarn einen Teil des RFF-Darlehens in Anspruch nehmen werde, noch in diesem Jahr getroffen werden müsse. Er sagte, Ungarns Konjunkturprogramm sei gut und werde das Land wettbewerbsfähiger machen. Die Kreditkonditionen im Rahmen der Fazilität seien „besser als die Marktbedingungen“, fügte er hinzu. Die Regierung, so Navracsics, müsse bis zum 22. August auf die Bedenken des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit reagieren. Die eigenen Daten der Europäischen Kommission zeigen, dass „Ungarn nicht annähernd zu den korruptesten EU-Mitgliedsstaaten gehört“, sagte er. Ungarn habe sich verpflichtet, den Anteil der öffentlichen Aufträge, die im Rahmen eines einzigen Ausschreibungsverfahrens vergeben werden, auf 15 % zu reduzieren. Alle operationellen Programme werden der EU bis zum 31. Juli vorgelegt, und der Ausschuss wird fünf Monate Zeit haben, sie zu bewerten, so der Minister. In der Zwischenzeit werde wahrscheinlich eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die es der EU ermögliche, die Gelder auf der Grundlage der genehmigten operationellen Programme auszuzahlen, sagte er.

Auf die Frage, ob sich die Rede von Ministerpräsident Viktor Orbán in Băile Tușnad auf die Verhandlungen auswirken werde, sagte Navracsics, er habe keine konkreten Anzeichen dafür gesehen. Auf die Frage, was er persönlich von der Rede halte, sagte er, dass seine Meinung irrelevant sei und seine Aufgabe darin bestehe, über EU-Mittel zu verhandeln und die regionale Entwicklung zu überwachen.