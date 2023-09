Gulyás: Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Deutschland muss gestärkt werden

Die deutsch-ungarische Zusammenarbeit, „die es in guten wie in schlechten Zeiten der Geschichte gab“, sei auch im 21. Jahrhundert dringend notwendig und müsse weiter gestärkt werden, sagte der Chef des Ministerpräsidentenbüros am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte bei einer Veranstaltung des Nézőpont-Instituts und der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zur Bekanntgabe der Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel „Barometer Ungarn-Deutschland 2023“, dass es in der Vergangenheit Zeiten gegeben habe, in denen die Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland besser waren. Gleichzeitig sollten die aktuellen Ergebnisse vor dem Hintergrund gewürdigt werden, „wie viele Menschen wie lange und wie stark“ daran arbeiten, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verschlechtern, sagte er. Gulyás sagte, man dürfe nicht zulassen, dass sich die aus unterschiedlichen politischen Ansichten resultierenden Streitigkeiten auf die Wirtschaft ausweiten. „Wir gehören nicht zu den EU-Mitgliedsstaaten, die vom Geld der Deutschen leben wollen, sondern Ungarn bietet eine gute Investitionsmöglichkeit für Deutsche, um Geld und Gewinne zu machen, während das Know-how, der Mehrwert und die Technologie auch der ungarischen Wirtschaft zugute kommen“, sagte er. Die größte Gefahr bestehe darin, dass „die Zusammenarbeit in einem Bereich verloren geht, in dem die beiden Länder im Grunde genommen gleich denken“, sagte er.

Deutschland und Ungarn haben beide ein Interesse an einer starken Europäischen Union und lehnen die neuen gemeinsamen Schulden der EU ab, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass beide Länder die Wettbewerbsfähigkeit für wichtig halten. Unter Berufung auf eine Umfrage der deutschen Handelskammer in Ungarn stellte Gulyás fest, dass der bilaterale Handel mehr als 25 % des ungarischen Außenhandels ausmache, und fügte hinzu, dass 80 % der deutschen Investoren weitere Investitionen in Ungarn in Betracht zögen. Er zeigte sich jedoch besorgt über den geringen Anteil von nur 23 % der Berichte, die Ungarn in den deutschen Medien in einem positiven Licht darstellen.