Regierungsbeamter eröffnet Woche der Sicherheit

Die Sicherheit der Kinder stehe an erster Stelle, sagte Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär des Innenministeriums, bei der Eröffnung der Woche der Sicherheit am Montag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Kampagne, die sich auf die Unfallverhütung und den Schutz von Gesundheit und Umwelt konzentriert, wird unter anderem in Zusammenarbeit mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem Roten Kreuz und dem Ungarischen Versicherungsverband (MABISZ) organisiert, sagte Rétvári auf einer Pressekonferenz. In den letzten sieben Jahren haben etwa 75.000 Schüler an den Veranstaltungen der Woche der Sicherheit teilgenommen, und die Online-Videos der Kampagne wurden 3,6 Millionen Mal angesehen, sagte er.

József Óberling, Leiter der Verkehrsabteilung im nationalen Polizeipräsidium (ORFK), sagte, dass jedes Jahr etwa 14.000 bis 15.000 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt werden. Etwa 1.000 bis 1.500 davon sind Kinder, oft weil die Eltern sie nicht in die richtigen Kindersitze setzen oder die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, ohne ihre eigenen Sicherheitsgurte anzulegen, sagte er.