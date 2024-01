Lohnerhöhung für Lehrer durch Garantie der Europäischen Kommission gesichert

Ungarn hat am Mittwoch die von der Europäischen Kommission erwartete „schriftliche Garantie“ erhalten, so dass die Lehrer an Schulen und Kindergärten die geplante Lohnerhöhung von 32,2 % erhalten werden, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auch die Löhne der Berufsschulangestellten werden angehoben, und zwar aus der Staatskasse, sagte Gergely Gulyás gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Die Erhöhungen werden ab 1. Januar in Kraft treten, fügte er hinzu. Durch die Erhöhung werden die Löhne der Lehrer auf 71,8 % des Durchschnittslohns von Hochschulabsolventen angehoben. Die Verpflichtung Ungarns, die Gehälter auf 80 % dieses Wertes anzuheben, wird durch eine geplante Erhöhung von 21 % Anfang 2025 erreicht, fügte er hinzu. Die EU-Mittel in Höhe von 530 Millionen Euro werden 12 % der Anhebung bis 2030 abdecken. Die Maßnahme wird sich auf etwa 140.000 Menschen auswirken, sagte Gulyás.

In einem Interview mit ATV sagte Gulyás Ende Dezember, die Regierung arbeite daran, dass die Gehälter der Lehrer am 1. Januar um 32 % steigen. Dementsprechend habe die Regierung Dekrete mit den Lohndetails zur sozialen Konsultation veröffentlicht, so Gulyás. Anfang dieses Monats hatten zwei Gewerkschaften darauf gedrängt, dass die jüngsten Pläne der Regierung zur Anhebung der Lehrergehälter auch auf das Personal in der Berufsausbildung und im Hochschulbereich ausgedehnt werden sollten. Sie warnten, dass die Einführung einer Erhöhung „ohne Anwendung einheitlicher Grundsätze“ zu Spannungen innerhalb des Berufsstandes führen würde.

