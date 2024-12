Rétvári: Gehälter von Lehrern werden ab Januar um durchschnittlich 21,2 Prozent steigen

Die größte Erhöhung der Lehrergehälter in der Geschichte Ungarns ist in vollem Gange: Nach der diesjährigen Erhöhung um 32,2 Prozent werden die Gehälter von Lehrern und Kindergärtnerinnen ab Januar um durchschnittlich 21,2 Prozent steigen; im Jahr 2025 wird das durchschnittliche Lehrergehalt 844.000 Forint betragen, erklärte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Donnerstag auf der Facebook-Seite der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári wies darauf hin, dass die Gehälter der Lehrer innerhalb von vier Jahren um mehr als 93 Prozent steigen werden, was fast eine Verdoppelung bedeutet. Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Lehrer an staatlichen Schulen am Ende des Jahres ein durchschnittliches Zielgehalt von 187.500 Forint erhalten werden. Ein Teil davon ist auf 75.000 Forint festgelegt, der Rest ist leistungsabhängig, sagte er. Er fügte hinzu: „Das bedeutet, dass diejenigen, die sich intensiver mit den Schülern im Unterricht beschäftigen, deren Aufmerksamkeit besser auf sich ziehen und den Unterricht angenehmer und interessanter gestalten, und diejenigen, die sich mehr mit den Schülern außerhalb des Unterrichts beschäftigen, einen höheren Betrag erhalten können.“

Der Staatssekretär wies darauf hin, dass die Erhöhung der Lehrergehälter bereits sichtbare Auswirkungen hat: 3.000 Lehrer mehr an den Schulen als noch vor einigen Monaten und eine Rekordzahl von 15.000 mehr Einschreibungen an den Hochschulen. „All dies soll sicherstellen, dass die Kinder von den am besten qualifizierten Lehrern unterrichtet werden, dass sie das aktuellste Wissen erhalten und dass sie ihren Abschluss mit den wettbewerbsfähigsten Qualifikationen machen können“, sagte Bence Rétvári.