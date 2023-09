Szijjártó: V4-Zusammenarbeit im Interesse der Nationen

Beim ersten Treffen der Außenminister der Visegrad-Gruppe unter tschechischer Präsidentschaft erklärten die Teilnehmer, dass die weitere Zusammenarbeit im Interesse ihrer Länder liege, so Außenminister Péter Szijjártó am Montag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Minister diskutierten über das Einfuhrverbot ukrainischen Getreides, das die EU am 15. September aufhob, so Szijjártó. „Viele äußerten ihre Enttäuschung über das Vorgehen der Europäischen Kommission“, sagte er. Die Europäische Kommission sei ihrer Verpflichtung, die Interessen der Mitgliedstaaten zu schützen, nicht nachgekommen, fügte er hinzu. „Ich habe bekräftigt, dass Ungarn sich an die ursprüngliche Vereinbarung halten und den Transit von ukrainischem Getreide durch das Land zulassen wird, damit es afrikanische Länder erreichen kann, die es brauchen … aber ich werde nicht zulassen, dass es die ungarischen Landwirte ruiniert“, sagte er. Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei gehen zwar unterschiedlich an die Probleme des Krieges in der Ukraine heran, aber „die internationale Politik ist voll von Themen, bei denen eine gemeinsame Haltung und ein gemeinsames Auftreten im Interesse der Nationen liegt. Wir sind übereingekommen, die Zusammenarbeit auf Ministerebene aktiv fortzusetzen und uns regelmäßig zu treffen, um zusammenzuarbeiten“, sagte Szijjártó.