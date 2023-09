Orbán empfängt Spitzenmanager von Veolia

Ministerpräsident Viktor Orbán empfing am Dienstag Antoine Frérot, Vorstandsmitglied von Veolia Environnement, einem führenden Unternehmen auf dem ungarischen Markt für Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft, so der Pressechef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Frérot und seine Delegation besprachen die Aktualisierung des strategischen Partnerschaftsabkommens, das vor zehn Jahren zwischen der Regierung und Veolia (Dalkia) Energia geschlossen wurde, sowie Zukunftspläne und Investitionen in Kraftwerke, so Bertalan Havasi in einer Erklärung.