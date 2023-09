EBRD: Ungarns Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich leicht schrumpfen

Die ungarische Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um 0,2 % schrumpfen, so die Prognose der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die schwache Auslandsnachfrage, die angespannten Finanzierungsbedingungen und die verzögerte Auszahlung von EU-Mitteln werden wahrscheinlich zu einem … Rückgang des BIP im Jahr 2023 führen, ungeachtet verschiedener staatlicher Konjunkturprogramme“, so die EBRD in ihren jüngsten regionalen Wirtschaftsaussichten. In ihrer Mai-Prognose sagte die EBRD ein Wachstum von 0,4 % voraus. Ungarns Wirtschaft schrumpfte nach Angaben des Zentralen Statistikamtes (KSH) in der ersten Jahreshälfte um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2024 wird aufgrund der sich erholenden Inlandsnachfrage mit einem Wachstum von 2,8 % gerechnet, so die EBRD.