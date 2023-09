Wirtschaftswachstum wird nächstes Jahr zurückkehren

Der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten hat erklärt, dass im nächsten Jahr wieder mit einem Wirtschaftswachstum zu rechnen ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den wirtschaftlichen Aussichten für das nächste Jahr sagte Gergely Gulyas auf einer Pressekonferenz, die Regierung vertraue darauf, dass das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr zurückkehren werde, nachdem die Inflation im November in den einstelligen Bereich gesunken sei. Er betonte, dass alle maßgeblichen Prognosen, einschließlich der der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), darauf hindeuten, dass Ungarn im Jahr 2024 das höchste Wirtschaftswachstum in der Region haben wird.

In der Zwischenzeit sagte er, dass die Regierung beschlossen habe, eine frühere Rentenerhöhung von 15 % durch einen Zuschlag von 3,5 % zu ergänzen, da der Verbraucherpreisindex, der auf der Grundlage eines von den Rentnern verwendeten Warenkorbs berechnet wurde, in diesem Jahr voraussichtlich 18,5 % betragen werde. Der Rentenzuschlag, der im November ausgezahlt werden soll, wird eine Erhöhung von 3,1 % auf die zuvor erhöhten Renten darstellen, fügte er hinzu. Gulyás sagte auch, dass das von der Regierung verhängte Einfuhrverbot für Getreide aus der Ukraine „funktioniert“. Er lobte die Maßnahme der Regierung, die verhindern soll, dass billiges und minderwertiges ukrainisches Getreide den ungarischen Markt „überschwemmt“. Die Regierung sei jedoch weiterhin ein Partner bei den Bemühungen, diese Produkte an Länder in Afrika weiterzuleiten, und werde ihren Transit ermöglichen, sagte er.