Orbán: Rentner erhalten im November einen Zuschlag

Ungarns ältere Menschen werden im November in den Genuss eines Rentenzuschusses von „fast einer halben Monatsrente“ kommen, so der Ministerpräsident in einem auf Facebook hochgeladenen Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Viktor Orbán begrüßte die Senioren anlässlich des bevorstehenden Internationalen Tages der älteren Menschen und wies auf das Engagement seiner Regierung hin, den Wert der Renten zu erhalten. „Wir haben den Wert der Renten jedes Jahr erhalten, und in wirtschaftlich guten Zeiten haben wir sogar eine Rentenprämie sichergestellt“, sagte er. Die Regierung habe ihr Versprechen sogar während der Coronavirus-Pandemie eingehalten und tue dies auch jetzt, mitten im Krieg in der Ukraine. Die Inflation sei in diesem Jahr höher als erwartet gewesen, was den Rentenzuschlag notwendig mache, so Orbán.

Gergely Gulyás erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Erhöhung der Durchschnittsrente, die derzeit 210.700 Forint (538 Euro) beträgt, 6.532 Forint ausmachen wird. Da die Erhöhung rückwirkend gezahlt wird, erhalten die älteren Menschen einen Zuschlag von „fast einer halben Monatsrente“, d.h. durchschnittlich 78.384 Forint, sagte er. Das bedeutet, dass die gesamte jährliche Rentenerhöhung fast 85.000 Forint betragen wird, fügte er hinzu. Die Rentenerhöhung wird den Haushalt 190 Milliarden Forint kosten. Der Rentenzuschlag sei ein Ausdruck der Wertschätzung der Regierung gegenüber den Rentnern, sagte er. Die Regierung hofft, dass dies den Rentnern in einem Jahr helfen wird, in dem die Lebensmittelpreise erheblich gestiegen sind, fügte er hinzu.