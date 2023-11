Nagy: Steigende Löhne werden den Wirtschaftsaufschwung ankurbeln

Dank wirksamer staatlicher Maßnahmen wird die Inflation bis zum Jahresende in den einstelligen Bereich und bis 2024 auf 5-6 % sinken, so der Minister für wirtschaftliche Entwicklung gegenüber dem VKF, einem Forum von Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr auf etwa null Prozent geschätzt und dürfte im nächsten Jahr wieder bei 4 % oder mehr liegen, zitierte das Ministerium Márton Nagy. Die Kaufkraft der Löhne sei in der zweiten Jahreshälfte gestiegen und werde in den kommenden Jahren wahrscheinlich wieder eine Wachstumsrate von 4 bis 5 % erreichen, sagte er. Um diesen Trend zu verstärken, unterstützt die Regierung die mehrheitliche Haltung der VKF, dass die Mindestlöhne bereits im Dezember um 15 % steigen sollen. Der Mindestlohn für Hochschulabsolventen solle um 10 % steigen, fügte er hinzu. Ein neuer mehrjähriger Tarifvertrag könne Anfang 2024 ausgearbeitet werden.