Gulyás: Haushalt 2025 ist „neuer wirtschaftspolitischer Haushalt“

Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, bezeichnete den Haushalt 2025 bei einer wöchentlichen Pressekonferenz am Mittwoch als den „neuen wirtschaftspolitischen Haushalt“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer Pause der Kabinettssitzung wies Gulyás darauf hin, dass der Haushalt Maßnahmen aus dem kürzlich angekündigten wirtschaftspolitischen Aktionsplan enthalte. Die Details der 21 Maßnahmen werden derzeit ausgearbeitet, und jeder kann sich im Rahmen der öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation zu den wichtigsten Punkten äußern, sagte er. Die endgültige Abstimmung über den Haushalt und die politischen Maßnahmen könnten die Gesetzgeber in der zweiten Dezemberhälfte vornehmen, fügte er hinzu. Die Regierung strebt ein Wirtschaftswachstum von 3-6 Prozent in den Jahren 2025 und 2026 an, sagte er. Der Haushaltsentwurf für 2025 gehe von einem BIP-Wachstum von 3,4 Prozent aus, so Gulyás, und zwar nach „konservativen Schätzungen“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gulyás wies darauf hin, dass die BMW- und BYD-Werke in Debrecen bzw. Szeged die Produktion aufnehmen werden, und fügte hinzu, dass allein diese Investitionen ein nachweisbares Wachstum erzeugen würden. Er sagte, die makroökonomischen Daten für das gesamte Jahr, einschließlich der jüngsten BIP-Daten, zeigten die Notwendigkeit einer neuen Wirtschaftspolitik. Er fügte hinzu, dass die Politik der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung die Abhängigkeiten, die das Wirtschaftswachstum Ungarns beeinflussen, abschwächen oder sogar aufheben werde. Er sagte, das Reallohnwachstum werde in diesem Jahr 9-10 Prozent erreichen.