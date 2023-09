LEGO investiert 54 Milliarden Forint in seinen Standort in Nyiregyhaza

Der dänische Spielzeughersteller LEGO wird in den Jahren 2023-2025 54 Milliarden Forint investieren, um die Verpackungs- und Lagerkapazitäten an seinem Standort in Nyiregyhaza, im Nordosten Ungarns, zu erweitern und 300 Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Investition wird durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 4,3 Milliarden Forint unterstützt, so der Minister in einer von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung. Er wies darauf hin, dass LEGO plant, ihren Solarpark an der Basis zu erweitern und in geothermische Energie zu investieren. Dies wird Ungarns Position unter den zwanzig Ländern der Welt stärken, die in der Lage sind, ihre Schadstoffemissionen zu reduzieren und gleichzeitig ihre Wirtschaftsleistung zu steigern, sagte er.

Szijjártó wies darauf hin, dass die Beschäftigung, die Investitionen und die Exporte im vergangenen Jahr trotz der Krisensituation neue Rekorde erreicht haben. „Noch besser ist, dass alle drei Rekorde in diesem Jahr voraussichtlich gebrochen werden, trotz des extremen Inflationsdrucks in diesem Jahr“, sagte er. „Auf den Investitionsrekord des letzten Jahres von 6,5 Milliarden Euro wird in diesem Jahr ein Rekord von 13 Milliarden Euro folgen. Das Exportwachstum hat 10 % erreicht, und durch die Investitionen, die über das Investitionsanreizsystem getätigt wurden, sind 50 % mehr Arbeitsplätze als im Vorjahr entstanden“, fügte er hinzu. „Natürlich wäre dies ohne das ungebrochene Vertrauen der internationalen Investoren in Ungarn nicht möglich gewesen“, sagte er. Der Minister wies darauf hin, dass dänische Unternehmen zu den zwanzig größten ausländischen Investorengruppen in Ungarn gehören und dass der bilaterale Handel im vergangenen Jahr um 16 % gestiegen ist.