28. Internationales Buchfestival in Budapest eröffnet

Die Ungarn seien ein buchliebendes Volk, sagte die niederländische Botschafterin Désirée Bonis in ihrer Ansprache anlässlich der Eröffnung des 28. internationalen Buchfestivals in Budapest am Donnerstag. Die Niederlande sind in diesem Jahr Ehrengast des Festivals – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Liebe der Ungarn zu Büchern zeige sich an der Beliebtheit des Festivals, sagte sie. Auf dem Festival, das noch bis Sonntag läuft, nehmen mehrere niederländische Autoren an Diskussionsrunden, Signierstunden und anderen Programmen teil, so die Botschafterin. Die Besucher des niederländischen Standes werden ungarische Übersetzungen niederländischer Bücher und die niederländische Ausgabe ungarischer Titel anbieten, sagte sie. Bei der Eröffnung überreichte der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, dem amerikanischen Science-Fiction-Autor John Scalzi, der in diesem Jahr ebenfalls Ehrengast des Festivals ist, den Großen Preis von Budapest.