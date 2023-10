Zentralbank: Starke disinflationäre Tendenz hält an

Der starke Disinflationstrend hält an. Der Verbraucherpreisindex wird bis Ende des Jahres um 7 bis 8 % sinken, und die Disinflation wird sich auch 2024 fortsetzen, sagte András Balatoni, Direktor der Zentralbank, am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Inflationsberichts der Ungarischen Nationalbank vom September sagte Balatoni, dass die strenge Geldpolitik, die weltweit sinkenden Rohstoffpreise, der zurückhaltende Konsum und die Maßnahmen der Regierung zur Förderung des Wettbewerbs auf dem Markt eine zunehmende disinflationäre Wirkung hätten. In diesem Jahr wird die durchschnittliche Jahresinflation etwa 17,9 % betragen, wobei sich die Disinflation ab 2024 aufgrund von Steuermaßnahmen und Faktoren, die den Basiszeitraum überschreiten, verlangsamen wird. Die Bank geht davon aus, dass die durchschnittliche jährliche Inflation im nächsten Jahr zwischen 4 und 6 % liegen wird, wobei der Verbraucherpreisindex im Jahr 2025 in den Toleranzbereich der Zentralbank zurückkehren wird, so Balatoni. Steuerliche Maßnahmen werden die Inflation im Jahr 2024 um 0,8-1,1 Prozentpunkte erhöhen, sagte er. Im Vergleich zur vorherigen Prognose sei der Anstieg der neuen Inflationsprognose vor allem auf die höheren Kraftstoffpreise zurückzuführen, fügte er hinzu.

Die Zentralbank geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung sowohl im nächsten Jahr als auch im Jahr 2025 um 3,0 bis 4,0 % steigen wird, sagte Balatoni. Die niedrige Wirtschaftsleistung in diesem Jahr sei vor allem auf die hohe Inflation und die Drosselung der staatlichen Investitionen zurückzuführen. Sinkende Reallöhne und vorsichtige Entscheidungen von Verbrauchern und Investoren führten zu einem Rückgang der Binnennachfrage, fügte er hinzu. Die Nettoexporte und die bessere Leistung der Landwirtschaft werden einen positiven Beitrag zum BIP-Wachstum leisten, sagte er.