Tierschutz als gemeinsame Sache

Die Regierung nimmt den Tierschutz sehr ernst, sagte die Regierungssprecherin am Mittwoch, dem Welttierschutztag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alexandra Szentkirályi sagte in einem Video auf Facebook, dass 250.000 Menschen auf die im Februar 2021 gestartete Online-Umfrage der Regierung zum Tierschutz geantwortet hätten und das Kabinett seitdem 500 Millionen Forint (1,3 Mio. EUR) in Sterilisationsprogramme und 100 Millionen Forint in Tierschutz-NGOs fließen ließen. Sie wies darauf hin, dass der Nationale Tierschutzrat eingerichtet wurde und dass Vertreter staatlicher wissenschaftlicher und nichtstaatlicher Organisationen einen Tierschutzkodex unterzeichnet haben – ein Novum in der Geschichte des inländischen Tierschutzes. Darüber hinaus wurden Vorschriften über streunende Tiere erlassen und einzelne Strafgesetze geändert, um die Strafen für Tierquälerei zu verschärfen.