Bakondi: Zahl der illegalen Einwanderer an der Südgrenze in den letzten Wochen deutlich gestiegen

Die Zahl der illegalen Einwanderer an der ungarisch-serbischen Grenze hat in den letzten Wochen im Vergleich zu früheren Trends deutlich zugenommen, sagte der oberste Berater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit am Mittwoch, fügte aber hinzu, dass die Zahl der Grenzverletzungen nicht übermäßig hoch sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Behörden hätten am vergangenen Wochenende 70 Personen an der südlichen Grenze aufgegriffen, sagte György Bakondi dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1 und fügte hinzu, dass in diesem Jahr bisher mehr als 3.700 Migranten aufgegriffen worden seien. Bakondi sagte, einige Schleusergruppen versuchten wieder, Migranten über die ungarische Grenze zu schmuggeln. Diese Route sei für sie wichtig, weil die Migranten auf diesem Weg weniger Grenzen auf ihrem Weg nach Westeuropa überqueren müssten, als wenn sie die Balkanroute nehmen würden. Er sagte, die Regierung verfolge die Informationen über die illegale Migration von der griechisch-türkischen Grenze aus genau und sei bereit, die Grenze auch unter schwierigeren Umständen zu schützen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unterdessen erklärte Bakondi, immer mehr europäische Länder, darunter Dänemark, das Vereinigte Königreich und Deutschland, planten eine Verschärfung ihrer Einwanderungspolitik. Viele europäische Länder seien der Ansicht, dass sie zu viele Migranten hätten, die zu viele Leistungen erhielten. Gleichzeitig werde die Öffentlichkeit „politisch ungeduldig angesichts der vielen Verbrechen und Terroranschläge“, die in den letzten zehn Jahren von Migranten begangen worden seien, was sich auch in den diesjährigen Wahlen zum Europäischen Parlament widerspiegele.