Fitch: Revision des Defizits für 2023 macht Ziel für 2024 zu einer Herausforderung

Ungarns Entscheidung, sein Haushaltsdefizitziel für 2023 von 3,9 % auf 5,2 % des BIP anzuheben, macht das Erreichen des Ziels von 2,9 % im nächsten Jahr „schwieriger“; gleichzeitig wird erwartet, dass die Inflation stark zurückgehen wird, so Fitch Ratings am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fitch prognostiziert, dass das Defizit 2024 3,7 % des BIP und 2025 2,8 % erreichen wird. Die ungarische Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP dürfte in den Jahren 2023-2025 aufgrund eines „soliden“ BIP-Wachstums und der Rückkehr von Primärüberschüssen allmählich weiter sinken, aber das Verhältnis wird über dem Median der Kategorie „BBB“ bleiben, so Fitch. Fitch bestätigte Presseberichte, die darauf hindeuten, dass die Europäische Kommission bis zu 13,3 Milliarden Euro der ausgesetzten Kohäsionsfonds Ungarns bis Ende 2023 freigeben könnte, und sagte, dass die Auszahlung der EU-Mittel den „Druck von den öffentlichen Finanzen nehmen“ und sich positiv auf das Wachstum auswirken würde. „Obwohl wir von einer Einigung mit der Europäischen Kommission ausgehen, bleiben wir vorsichtig, was den Zeitpunkt und den Umfang der Auszahlungen angeht“, fügte die Ratingagentur hinzu. Fitch stellte fest, dass das ungarische BIP in der ersten Jahreshälfte um 1,7 % schrumpfte, da der Konsum der privaten Haushalte unter der hohen, wenn auch nachlassenden Inflation litt, während hohe Kreditkosten und Kürzungen der Staatsausgaben die Investitionstätigkeit beeinträchtigten.

Da Hochfrequenzindikatoren auf eine anhaltende Schwäche der Haushaltsausgaben im dritten Quartal hindeuten, senkte Fitch seine BIP-Prognose für das Gesamtjahr von null Prozent auf -0,9 %. Die Agentur geht davon aus, dass sich das Wachstum erholt und in den Jahren 2024-2025 durchschnittlich 3 % erreichen wird. Sie weist jedoch auf Abwärtsrisiken im Zusammenhang mit weiteren Verzögerungen bei der EU-Finanzierung und dem Übergreifen möglicher Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hin. Fitch bewertet Ungarn mit „BBB“, zwei Stufen über der Investment-Grade-Schwelle, mit einem negativen Ausblick.