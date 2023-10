Szijjártó: Klare Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten notwendig

Die internationale Gemeinschaft müsse „endlich eine klare Unterscheidung“ zwischen Flüchtlingen und Migranten treffen, um die „Migrationskrise“ zu lösen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in Genf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der doppelte Druck, dem Ungarn aus dem Osten und Süden ausgesetzt ist, verdeutliche die Notwendigkeit, klar zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums bei einem Treffen des Exekutivausschusses des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Die Unterscheidung beruht auf internationalem Recht, das jedem das Recht zugesteht, im ersten sicheren Land zu bleiben, wenn er gezwungen ist, aus seinem Land zu fliehen. Sie haben jedoch nicht das Recht, „ein Dutzend sichere Länder zu durchqueren“, bis sie an dem Ort ihrer Wahl ankommen, sagte er.

Ungarn hat seit Beginn des Krieges mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und für alle den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung sichergestellt und hilft ihnen bei der Arbeitssuche. Gleichzeitig sei die Situation an der südlichen Grenze des Landes „empörend“, da die dort ankommenden Flüchtlinge mehrere sichere Länder durchquert und dabei gegen internationales Recht verstoßen hätten, sagte er. „Sie wollen auch illegal nach Ungarn einreisen, was ein Verbrechen ist“, fügte er hinzu. Im vergangenen Jahr verzeichnete Ungarn 275.000 illegale Versuche, die Grenze zu überqueren, und in diesem Jahr bisher 150.000. Außerdem seien einige Menschenschmuggler und Migranten inzwischen mit automatischen Waffen bewaffnet und hätten mehrfach auf Grenzschutzbeamte geschossen. „Dies kann nicht toleriert werden, genauso wenig wie die Äußerungen bestimmter Politiker, dass wir uns das gefallen lassen sollten“, sagte er.

Die Migrationswellen werden in Europa durch Maßnahmen angeheizt, die die Menschen dazu ermutigen, ihre Länder zu verlassen, das „Geschäftsmodell“ der Menschenschmuggler ankurbeln und souveräne Länder dazu zwingen, ihr Recht aufzugeben, zu entscheiden, wen sie ins Land lassen wollen, sagte Szijjártó. Stattdessen solle man sich darauf konzentrieren, die Ursachen der Migration zu bekämpfen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Menschen in ihren Heimatländern bleiben können, sagte er. Verpflichtende Umverteilungsquoten würden die Europäische Union zu einem „Magneten“ für Migranten machen, warnte er. „Und wir alle kennen die Folgen. Es entstehen Parallelgesellschaften, die Terrorgefahr nimmt zu, und der moderne Antisemitismus wächst in der westlichen Hälfte Europas“, sagte er. Szijjártó sagte, dass zwar alle Flüchtlinge Hilfe verdienten – „genauso wie Ungarn als erstes sicheres Land“ – aber die Migranten müssten aufgehalten werden.