Szijjártó: Ungarn strebt eine auf gegenseitigem Respekt basierende Zusammenarbeit mit Russland an

Ungarn strebt eine Zusammenarbeit mit Russland an, die auf gegenseitigem Respekt beruht, auch in der aktuellen geopolitischen Situation, so Péter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Freitag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zusammenarbeit mit Russland in den wichtigsten strategischen Bereichen sei für Ungarn von entscheidender Bedeutung, sagte der Minister und wies darauf hin, dass die Energiesicherheit des Landes ohne die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Russland nicht gewährleistet werden könne. Das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft sind zwei Sektoren, die nicht von Sanktionen betroffen sind. Daher unterstützt Ungarn weiterhin seine Unternehmen aus dem Agrar- und Gesundheitssektor, die auf dem russischen Markt expandieren wollen, und fördert eine enge Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, so Szijjártó. Er lobte den russischen Gesundheitsminister Michail Muraschko, den Vorsitzenden des Gemischten Wirtschaftsausschusses, für seinen Beitrag zur Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in Bereichen wie der Gasversorgung und der Lieferung von Impfstoffen gegen das Coronavirus.