Ungarn setzt sich für eine zivilisierte Ost-West-Zusammenarbeit ein, die seinen nationalen Interessen entspricht und auf historischen Erfahrungen beruht, und nicht, weil es der Freund oder Spion von irgendjemandem ist, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó, der auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen des EU-Zentralasien-Wirtschaftsforums sagte, Europa stehe vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, was rechtfertige, dass Ungarn die Zusammenarbeit mit Zentralasien für wichtig halte. Bei der Diskussion, die sich mit der Verbesserung des regionalen Geschäftsklimas befasste, sagte Szijjártó, dass sich die Welt bedauerlicherweise auf die Bildung von Blöcken zubewegt habe. Wenn Ungarn für Konnektivität und eine „zivilisierte“ Zusammenarbeit zwischen Ost und West eintrete, dann nicht, weil das Land der Freund oder Spion von irgendjemandem sei, sondern weil „wir uns unserer eigenen nationalen Interessen bewusst sind“, sagte er. Ungarn sei ein gutes Beispiel dafür, wie ein Land von einer zivilisierten Ost-West-Zusammenarbeit profitieren könne, „die auf gegenseitigem Respekt und gegenseitigem Vertrauen beruht und auf gegenseitigen Nutzen abzielt“, so der Minister. Ungarn habe sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Investoren aus Ost und West entwickeln können, weil das Land nie Investoren aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert habe, so Szijjártó. Dies gelte vor allem für den Bereich der Elektromobilität, der für den künftigen Erfolg Europas von entscheidender Bedeutung sei, fügte er hinzu.