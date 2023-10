Rétvári: EU-Entscheidungsträger haben jeden Nahostkonflikt nach Europa gelassen

Durch die Zulassung eines unkontrollierten Zustroms von Migranten aus dem Nahen Osten und Nordafrika habe die Europäische Union „jeden lokalen Konflikt nach Europa gelassen“, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies sei der Grund für die antisemitischen Massendemonstrationen in westeuropäischen Städten, die „an die dunkelsten Zeiten erinnern“, sagte Bence Rétvári gegenüber Reportern. Menschenschmuggler würden immer organisierter und professioneller bei der Einschleusung von Migranten in die EU, sagte er und fügte hinzu, dass sie auch immer aggressiver würden und sich mit immer gefährlicheren Waffen bewaffneten.

Der Staatssekretär sagte, der EU-Rat für Justiz und Inneres habe „einen juristischen Trick“ angewandt, um den Text der Migrantenquotenverordnung im Frühsommer zu billigen, und erst vor wenigen Wochen habe er auf Druck von „Pro-Migrationspolitikern“ nach nur 13-minütigen Beratungen eine sogenannte Krisenverordnung verabschiedet. Ungarn wehrt sich gegen diese Beschlüsse, denn wenn sie in Kraft treten würden, müsste ein Drittel der EU-Verfahren in Ungarn durchgeführt werden, was die Südgrenze des Landes in ein „weiteres Lampedusa“ verwandeln würde, so Rétvári. Ungarn habe mit dem Bau seines Grenzzauns gezeigt, wie man mit illegaler Migration umgehe, und die EU-Mitgliedstaaten könnten das Problem durch den Bau von Zäunen an Land, Anlegeverbote für Schiffe mit Migranten und die Prüfung von Asylanträgen außerhalb Europas lösen, sagte er. Aber es sei die Absicht, die Brüssel fehle, sagte Rétvári und betonte, die EU wolle die Migration steuern, statt sie zu verhindern. Die EU sei auch nicht bereit, Ungarns Kosten für den Grenzschutz zu übernehmen und schulde dem Land nun 650 Milliarden Forint, sagte er.