Orbán trifft ICBC-Chef in Peking

Ministerpräsident Viktor Orbán traf am Mittwoch in Peking den Vorstandsvorsitzenden der Industrial and Commercial Bank of China, der größten Bank der Welt, Chen Siqing, zu einem Gespräch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Pressemitteilung des Pressebüros des Ministerpräsidenten besuchte Orbán den Hauptsitz der ICBC und erörterte die Zusammenarbeit auf hoher Ebene im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative. Bei den Gesprächen hob Orbán die Rolle der ICBC bei der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft und des Handels sowie des ungarisch-chinesischen Handels hervor. Der Ministerpräsident informierte seinen Partner über die wirtschaftliche Entwicklung Ungarns und die Pläne seiner Regierung, wettbewerbsfähige Industrien und chinesische Unternehmen, die in Ungarn investieren, zu unterstützen. Er ermutigte zu weiteren chinesischen Investitionen in Ungarn und sagte, er zähle auf die Zusammenarbeit mit der ICBC. „China und Ungarn sind treue Partner in der Seidenstraßen-Initiative“, sagte Chen und fügte hinzu, dass er große Chancen für eine weitere Zusammenarbeit in allen Bereichen sehe. Er sagte, seine Bank werde sich für eine enge Verbindung zwischen der chinesischen Initiative und der nationalen Strategie Ungarns, für bessere Finanzdienstleistungen in Ungarn und Mitteleuropa sowie für eine pragmatische finanzielle Zusammenarbeit zwischen China und Ungarn in den Bereichen Wirtschaft und Handel einsetzen. Die ICBC hat weltweit 415 Niederlassungen in 49 Ländern, darunter 20 Länder in Afrika.