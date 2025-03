Die Regierung wird die Souveränität Ungarns nicht aufs Spiel setzen, sagte der parlamentarische Staatssekretär für EU-Angelegenheiten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Facebook-Posting erklärte Barna Pál Zsigmond, dass in den letzten Wochen dank der neuen „friedensfreundlichen“ US-Regierung zwar Fortschritte in Richtung Frieden erzielt worden seien, Brüssel jedoch „nach neuen Mitteln zur Eskalation des Konflikts“ in der Ukraine suche. Zsigmond sagte, die EU habe einen 800-Milliarden-Euro-Verteidigungsplan zusammen mit einem Vorschlag für eine gemeinsame Kreditaufnahme vorgelegt und wolle sogar Kohäsionsmittel für ihre Aufrüstungsanstrengungen umleiten. Ungarn, so Zsigmond, unterstütze den 800-Milliarden-Euro-Plan nicht, weil das Land nicht wisse, wie er gedeckt werden solle. „Es gibt einige, die im Tausch gegen ein Stück Souveränität einknicken würden und, wenn Brüssel es wünscht, sogar die Souveränität Ungarns für die Ukraine verpfänden würden“, sagte der Staatssekretär.

Zsigmond sagte, je länger der Krieg zwischen Russland und der Ukraine andauere, desto eher werde der Aufrüstungsplan den Kontinent in den „Bankrott“ treiben. Europa, so Zsigmond, habe „wegen der Ukraine einen großen wirtschaftlichen Schaden erlitten“. „Wir haben den Schaden in der Landwirtschaft gesehen, die schwierige Situation der LKW-Fahrer, die explodierenden Energiepreise und die Kriegsinflation“, sagte er. „Wir Ungarn setzen uns daher klar für den Frieden ein“, so Zsigmond. „Wir unterstützen keine Waffenlieferungen an die Ukraine, weil sie … nur dazu dienen, den Krieg zu verlängern.“ „Wir unterstützen keine gemeinsame Kreditaufnahme“, sagte er und argumentierte, dass eine „Schuldenunion“ die Mitgliedstaaten in eine Falle locken würde. „Ungarn wird nicht zu einem Werkzeug für weitere politische Erpressung werden“, fügte der Staatssekretär hinzu.