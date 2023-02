Gulyás: Rettung von Menschenleben nur mit sofortigem Waffenstillstand möglich

Der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, wies bei einer Pressekonferenz der Regierung darauf hin, dass seit Beginn des Krieges vor fast einem Jahr „Zehntausende auf beiden Seiten gestorben sind“. „Die Rettung von Menschenleben ist nur durch einen sofortigen Waffenstillstand, Friedensgespräche und Frieden möglich“, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die größte Gefahr sei, dass der Konflikt eskaliere, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass es im Interesse aller sei, einen Weltkrieg zu vermeiden. Ungarn setzt sich weiterhin für den Frieden ein, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, sagte er. Es hat die russische Aggression von Anfang an verurteilt und die Ukraine finanziell und humanitär unterstützt, indem es Flüchtlinge ohne Obergrenze aufnahm, so Gulyás. Ungarns Position sei nur insofern einzigartig, als dass es keine Waffen in die Ukraine schicke, sagte Gulyás, da dies nur über die Region Transkarpatien geschehen könne, was die dort lebende ungarische Gemeinschaft gefährden würde.

Gulyás wies darauf hin, dass Ungarn die Sanktionen, insbesondere die Energiesanktionen, ablehne, da sie „uns mehr schaden als Russland“. Die steigenden Energiepreise seien der wichtigste Faktor für den „unerhörten wirtschaftlichen Schaden“ und die Inflation des vergangenen Jahres gewesen, daher seien „gesunder Menschenverstand und eine rationale Politik von größter Bedeutung, auch wenn sie in Europa zur Debatte stehen“, sagte er.