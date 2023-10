Energiearmut in Ungarn unter der Hälfte des EU-Durchschnitts

Die Energiearmut in Ungarn liegt unter dem EU-Durchschnitt, sagte András Gyürk, Europaabgeordneter der regierenden Fidesz, unter Berufung auf einen Jahresbericht der Europäischen Kommission. Gyürk sagte, die Zahlen seien ein Zeichen für den Erfolg des Programms der ungarischen Regierung zur Deckelung der Energiekosten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, die „rekordverdächtige“ Energiearmut in der Gemeinschaft sei ein Ergebnis der „gescheiterten Sanktionspolitik“ der EU und fügte hinzu, dass 10 % der europäischen Familien im letzten Winter nicht in der Lage gewesen seien, ihre Häuser angemessen zu heizen. In Ungarn liege diese Quote jedoch nur bei 4,7 %, sagte er. Dem Bericht der Europäischen Kommission zufolge beträgt die Energiearmut in Deutschland 6,6 %, in Frankreich 10,9 % und in Rumänien 15,2 %. Gyürk betonte, dass „diese Fakten Brüssel nicht davon abhalten werden, von Ungarn die Abschaffung der Preisobergrenzen für Energieversorgungsunternehmen zu fordern“ und nannte die Position der EU „absurd“. „Der Schutz der Haushalte vor hohen Energiepreisen ist ein integraler Bestandteil der nationalen Souveränität … wir werden das System der Preisobergrenzen für Energieversorger auch weiterhin entschieden unterstützen“, so der Abgeordnete.