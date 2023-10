NASAMS auf dem Armeestützpunkt in Györ eingeweiht

Zwei Untereinheiten des hochmodernen norwegischen Boden-Luft-Raketensystems NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) wurden am Donnerstag auf einem ungarischen Armeestützpunkt in Győr, im Nordwesten Ungarns, eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durch die Installation von NASAMS werden die ungarischen Streitkräfte über ein hochmodernes bodengestütztes Luftabwehrsystem verfügen, das Fähigkeiten in großer Höhe und mittlerer Reichweite bietet, sagte Verteidigungsminister Szalay-Bobrovniczky bei der Zeremonie. Das stärkste Merkmal des in 12 anderen Ländern eingesetzten NASAMS sei, dass es die Bildung eines Netzwerks von Führungspositionen ermögliche. Die NASAMS arbeiten mit AMRAAM-Raketen aus US-amerikanischer Produktion, die auch in anderen NATO-Ländern sowie in Gripen-Kampfjets weit verbreitet sind, fügte der Minister hinzu. Szalay-Bobrovniczky wies darauf hin, dass das Surface-to-Air Missile Operations Center (SAMOC), eine vom Unternehmen Airbus Defence and Space bereitgestellte vollständige Infrastruktur, die eine landesweite Koordinierung ermöglicht, im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Die Installation der aus Israel gekauften ELM-2084-Multifunktionsradare sei im Gange, sagte der Minister und fügte hinzu, dass ähnliche Radare als „die Augen“ des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome fungieren.

Kyrre Lohne, Vizepräsident von Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA), dem Unternehmen, das NASAMS entwickelt hat, sagte in seiner Ansprache, die Einweihung sei in Rekordzeit erfolgt, nur drei Jahre nach Unterzeichnung des Kaufvertrags. Ungarn sei das erste NATO-Land, das die NASAMS AMRAAM-Raketen mit erweiterter Reichweite einsetze, sagte er und fügte hinzu, dass der Kauf in Zusammenarbeit zwischen der ungarischen und der norwegischen Regierung unter Beteiligung der US-Regierung und Raytheon, einem großen US-Rüstungsunternehmen, erfolgt sei. Laut dem auf der Veranstaltung verteilten Pressematerial wird die KDA bis zum nächsten Sommer vier weitere NASAMS-Untereinheiten und die technische Ausrüstung einer kleineren Backup-Untereinheit liefern.