Der deutsche Automobilkonzern Continental hat angekündigt, bis Ende 2024 18,8 Milliarden Forint in den Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Ungarn zu investieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Investition in drei große Projekte wird 280 Arbeitsplätze im Ingenieurwesen schaffen, sagte Staatssekretär Levente Magyar. Continental hat seit 2010 fast 100 Milliarden Forint in seine Aktivitäten in Ungarn investiert, fügte er hinzu.