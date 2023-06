Rolls-Royce investiert in ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in Ungarn

Das Industrietechnologieunternehmen Rolls-Royce investiert 6,9 Mrd. Forint (18,6 Mio. EUR) in ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in Ungarn, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rolls-Royce wird an seinem Standort in Budapest Ausrüstungen für das Transportwesen der Zukunft planen, darunter Teile für Hybrid- und Elektroflugzeuge und Systeme auf der Grundlage von Hochgeschwindigkeitsgeneratoren, so Szijjártó. Der Staat unterstützt die Investition, die 20 Arbeitsplätze für Ingenieure schaffen wird, mit rund 1,7 Milliarden Forint, fügte er hinzu. Britische Unternehmen haben in Ungarn rund 6 Milliarden Pfund investiert und mehr als 50.000 Arbeitsplätze geschaffen, sagte er.