Novák besucht Wallfahrt in Sumuleu Ciuc

Präsidentin Katalin Novák nahm an der Pfingstmesse in Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó) in Zentralrumänien teil und sagte, es sei „erbaulich, die Zusammengehörigkeit der Nation zu erleben“. Die Messe unter freiem Himmel ist Teil der größten Wallfahrt ungarischer Katholiken, die jedes Jahr Hunderttausende von Gläubigen aus Ungarn und der Diaspora anzieht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Gespräch mit den ungarischen Medien sagte Novák, die Wallfahrt verbinde das Christentum und die ungarische Identität. In diesem Jahr beteten die Teilnehmer für den Frieden, was angesichts des Krieges in einem Nachbarland, in dem auch ungarische Staatsbürger ihr Leben verloren haben, noch wichtiger erscheint, sagte sie.

Nach der Messe besuchte die Präsidentin die Kirche in Șumuleu Ciuc und die Marienstatue, die von der katholischen Kirche im Jahr 1798 zur wundertätigen Statue erklärt wurde. Der ehemalige Staatspräsident János Áder und der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén waren ebenfalls anwesend.