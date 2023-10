Szijjártó: Ungarn ist eine Oase für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ost und West

Ungarn zeige, dass eine wirtschaftliche Ost-West-Zusammenarbeit möglich sei, die auf gegenseitiger Abhängigkeit beruhe und von großem Nutzen sei, sagte Außenminister Péter Szijjártó im ostungarischen Debrecen bei der feierlichen Eröffnung eines BMW-Ausbildungszentrums, in dem im September die ersten hundert Studenten ihre dreijährige Ausbildung begonnen haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, die Tatsache, dass sich das Unternehmen entschieden habe, eine ausschließlich elektrische Produktionsplattform in Ungarn zu errichten, zeige großes Vertrauen in die Ungarn. Die Zusammenarbeit zwischen BMW, der Regierung und der Stadt Debrecen garantiere die Verfügbarkeit einer ausreichend großen Zahl von Arbeitskräften, wurde der Minister in einer Erklärung des Ministeriums zitiert. Die Regierung hat der Universität 25 Mrd. Forint (65,1 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt, um ihre ingenieurtechnischen Kapazitäten zu erweitern und ein Forschungszentrum für Fahrzeugtechnik einzurichten. Derzeit besuchen mehr als 12.000 Studenten das örtliche Berufsbildungszentrum, fügte er hinzu.

Er sagte, die Programme in Debrecen würden die Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessern, „was in der gegenwärtigen Zeit, in der der Wettbewerb um Investitionen in der Welt sehr hart ist, besonders wichtig ist“. Szijjártó sagte, dass die Gewinner oder Verlierer dieser Ära von der Art und Weise abhingen, in der die Länder in der Lage seien, „sich der globalen automobilen Revolution anzuschließen“ und wie jedes Land „seinen Anteil an der neuen automobilen Ära übernehmen“ werde. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass Ungarn jetzt der europäische Champion dieser Transformation des Elektroautos ist, und wir sind in dieser Hinsicht weltweit führend“, fügte er hinzu. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass westliche und östliche Unternehmen in Ungarn die Möglichkeit einer „friedlichen Zusammenarbeit“ gefunden hätten, so der Minister.

Die Investition von BMW in Debrecen sei „ein wichtiger Meilenstein“, da nun alle drei deutschen Premium-Automarken eine Fabrik in Ungarn hätten. Dies wiederum habe massive chinesische Investitionen angezogen, und fünf der zehn weltweit größten Hersteller von Ostbatterien hätten Ungarn als Produktionsstandort gewählt, fügte er hinzu. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ost und West „ist nicht nur möglich, sondern aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit auch rechtmäßig und hat äußerst positive Auswirkungen wie die Schaffung von Massenarbeitsplätzen und den Einsatz von Spitzentechnologie“. Im vergangenen Jahr habe der Produktionswert der ungarischen Automobilindustrie zum ersten Mal 10.000 Milliarden Forint überschritten, sagte er und fügte hinzu, dass in den ersten acht Monaten ein Wachstum von 20 % zu verzeichnen war.