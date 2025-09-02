Szijjártó will in Peking über den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und China sprechen

Ungarn habe ein Interesse an einer zivilisierten Zusammenarbeit zwischen Ost und West und nicht an einer in Blöcke geteilten Welt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Budapest, bevor er nach Peking aufbrach – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die aktuellen wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und sozialen Spannungen und Krisen treiben die Welt in Richtung Blöcke, sagte Szijjártó in einer Erklärung des Ministeriums. Ungarn habe ein Interesse daran, „eine globale Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Respekts” wiederherzustellen, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn ein Beispiel für die Vorteile sei, die „eine zivilisierte Zusammenarbeit zwischen Ost und West mit sich bringt”. Außerdem habe die ungarische Wirtschaft in den letzten zehn Jahren von ihrer Rolle als Schnittstelle zwischen Ost und West profitiert, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, er werde am Mittwoch mit seinem chinesischen Amtskollegen und Führungskräften großer chinesischer Unternehmen zusammentreffen, um zu erörtern, wie die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgebaut und neue chinesische Investitionen nach Ungarn geholt werden können. Der Minister wird Ungarn bei der Parade zum Tag des Sieges in China am 3. September vertreten.