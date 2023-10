Automobilhersteller Stellantis investiert 52 Mio EUR in Ungarn

Der multinationale Automobilhersteller Stellantis wird 20 Milliarden Forint (52 Mio. EUR) in das Budapester Unternehmen aiMotive investieren, das Software für künstliche Intelligenz und autonomes Fahren entwickelt, sagte Levente Magyar, Staatssekretär im Außenministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung unterstützt die Investition mit einem Zuschuss von 5 Milliarden Forint, fügte er hinzu. Stellantis hat aiMotive letztes Jahr übernommen. Stellantis, das 14 Automarken entwirft, herstellt und vertreibt, hat Ungarn als Zentrum für selbstfahrende Technologie und Elektrofahrzeuge gewählt, sagte Magyar. Heiko Schilling, Senior VP of Software and AI Engineering bei Stellantis, sagte, die Entwicklungen von aiMotive könnten bis 2026 in die Autos der 14 Stellantis-Marken integriert werden. AiMotive beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter; die Zahl der Beschäftigten wird vorerst um 40 steigen.