Ungarns nationale Wirtschaftsstrategie basiert auf der Idee, Ungarn zu einem Treffpunkt der am weitesten entwickelten Unternehmen aus dem Osten und dem Westen zu machen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán gratulierte in Baku zur Wiederbelebung des Sonderprogramms der Vereinten Nationen für die Volkswirtschaften Zentralasiens (SPECA). Nach der Finanzkrise wurde Europa vor acht Jahren von einer Migrationskrise heimgesucht, der eine Pandemie folgte, dann brach der Krieg in der Ukraine aus und zuletzt begann die Sicherheitskrise im Nahen Osten, fügte er hinzu. Die Wiederbelebung von SPECA kann in dieser Situation eine große Hilfe sein, fügte er hinzu. Europa stehe an vorderster Front der genannten Herausforderungen, da in Europa ein Krieg im Gange sei, die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents sich verschlechtere, immer mehr Länder Parallelgesellschaften entwickelten und die Bedrohung durch den Terror ständig zunehme. Das europäische Wirtschaftswachstum habe in den vergangenen drei Jahrzehnten auf einer soliden Basis gestanden. Die Idee war, die entwickelte westliche Technologie mit leicht und billig verfügbarer Energie aus dem Osten, vor allem aus Russland, zu verbinden, fügte er hinzu. Infolge des Krieges und der Kriegsreaktionen sei diese Zusammenarbeit jedoch zerfallen und es sei keine neue Strategie entwickelt worden.

