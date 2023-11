Novák trifft australischen Generalgouverneur

Präsidentin Katalin Novák hat in Sydney den Generalgouverneur des australischen Commonwealth, David Hurley, getroffen, um über den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und die Bekämpfung der illegalen Migration zu sprechen, wie der Sándor-Palast am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Novák dankte Hurley dafür, dass Australien für viele Ungarn eine „zweite Heimat“ sei, in der sie ihre Identität, Traditionen und Kultur bewahren könnten. „Sie könnten ihre Wurzeln und ihre ungarische Identität bewahren, während sie gleichzeitig Australier würden und zur Wirtschaft des Landes beitrügen, sagte sie. Nováks Besuch in Australien findet anlässlich des 50. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern statt, heißt es in der Erklärung. Hurley und Novák sprachen auch über eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Hochschulbildung, Familienpolitik und Bekämpfung der illegalen Einwanderung, hieß es in der Erklärung. Novák traf am Freitag auch die Gouverneurin von New South Wales, Margaret Beazley.