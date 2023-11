Türkische und georgische Schleuser wegen der Unterbringung von 65 Migranten verhaftet

Ein türkischer und ein georgischer Mann wurden auf der Grundlage eines von den Staatsanwälten des 1. und 12. Bezirks von Budapest vorgeschlagenen Gerichtsbeschlusses verhaftet, weil sie die Unterbringung von Dutzenden von illegalen Migranten in Budapest verwaltet hatten, teilte die Staatsanwaltschaft Budapest am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Etwa 65 Personen sollten von einem internationalen Menschenschmugglerring über Budapest nach Deutschland geschleust werden, hieß es in der Erklärung. Ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 32-jähriger georgischer Staatsangehöriger seien an der Verwaltung von Unterkünften in Budapest beteiligt gewesen, hieß es weiter. Die 65 illegalen Migranten, die später behaupteten, türkische und afghanische Staatsbürger zu sein, wohnten Anfang Oktober zunächst in zwei Wohnungen im ersten Bezirk von Budapest, und der türkische Mann versorgte sie mit Lebensmitteln. Sie sagten, der türkische Mann habe ihnen ihre Telefone weggenommen und der georgische Mann habe sie in der Wohnung eingesperrt, so dass sie diese nicht verlassen konnten. Während der Polizeiaktion am 9. Oktober versuchten die beiden Männer zu fliehen, und der georgische Mann, dem die Flucht mit dem Auto gelang, wurde später im achten Bezirk festgenommen.