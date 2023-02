Novák: Problem der illegalen Migration wird vom Krieg überschattet

Das Problem der illegalen Migration werde durch den anhaltenden Krieg überschattet, sagte Präsidentin Katalin Novák am Montag in Skopje. Gute Beziehungen zu Nordmazedonien seien für Ungarn sehr wichtig, sagte Novák auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem nordmazedonischen Amtskollegen Stevo Pendarovski – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sie fügte hinzu, dass die Integration des Westbalkans im Interesse von ganz Europa sei. Novák sagte, das wichtigste Thema, das sie und Pendarovski besprochen hätten, sei der anhaltende Krieg in der Ukraine gewesen. Sie sagte, dass beide die russische Aggression verurteilten und zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine stünden. Sie fügte hinzu, dass ein dringender Waffenstillstand in der Ukraine und die Aufnahme von Friedensgesprächen im gemeinsamen Interesse Ungarns und Nordmazedoniens lägen. Novák wies auch darauf hin, dass Ungarn im Bereich der humanitären Hilfe über seine Verhältnisse lebe und seit Beginn des Krieges mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe.

Ein weiteres wichtiges Thema, so Novák, sei die Integration Nordmazedoniens in die Europäische Union. Die Stabilität auf dem westlichen Balkan sei der Schlüssel zur Sicherheit Europas und zur Bekämpfung der illegalen Migration. Sie sagte, es sei unfair, Nordmazedonien zu lange auf die EU-Mitgliedschaft warten zu lassen und warnte davor, dass dies den Enthusiasmus der Bevölkerung für den Beitritt zur EU untergraben könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Zusammenhang mit ihren Gesprächen über die illegale Migration stellte Novák fest, dass im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Migranten über die westliche Balkanroute an die EU-Grenzen gelangt seien wie im Jahr 2021. Novák sagte, sie und Pendarovski seien sich einig, dass die Ursachen der Migration in den Herkunftsländern der Migranten angegangen werden müssten und dass die illegale Migration außerhalb der europäischen Außengrenzen gestoppt werden müsse. Sie wies darauf hin, dass 30 ungarische Polizeibeamte an der nordmazedonisch-griechischen Grenze patrouillieren. Novák sagte, sie habe Pendarovski über die ungarische Bevölkerungspolitik und das Familienunterstützungssystem informiert und fügte hinzu, dass sie auch die Ergebnisse der Zusammenarbeit ihrer beiden Länder überprüft hätten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf eine Frage zum EU-Beitritt Nordmazedoniens antwortete Novák, es sei richtig, strenge Kriterien für die Mitgliedschaft in der Union festzulegen. In Anspielung auf den Korruptionsskandal in Brüssel fügte sie hinzu, dass die EU bei der Bekämpfung der Korruption mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Die Präsidentin sagte, wenn die Abwesenheit von Korruption eine Voraussetzung sei, dann sollte sie auch von den EU-Institutionen verlangt werden. Auf eine weitere Frage antwortete Novák, dass der Fall des ehemaligen mazedonischen Premierministers Nikola Gruevski letztlich von der unabhängigen ungarischen Justiz entschieden worden sei, und fügte hinzu, dass nichts die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern überschatte. Bezüglich der Streitigkeiten zwischen Bulgarien und Nordmazedonien erklärte Novák, sie habe sich während ihres jüngsten Besuchs in Sofia mit der bulgarischen Position vertraut gemacht. Ungarn nimmt in dieser Angelegenheit keine Stellung und unterstützt eine Einigung zwischen den beiden Seiten, fügte sie hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pendarovski lobte die „hervorragenden Beziehungen“ zwischen Nordmazedonien und Ungarn. Er bedankte sich für die anhaltende Unterstützung Ungarns für das Ziel seines Landes, der EU beizutreten, sowie für die Unterstützung des nordmazedonischen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Er sagte, der EU-Beitritt Nordmazedoniens liege auch im strategischen Interesse Ungarns und fügte hinzu, sein Land wolle aus den Erfahrungen der Visegrad-Gruppe lernen. Pendarovski begrüßte die Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und wies darauf hin, dass Ungarn zu den zehn wichtigsten Handelspartnern Nordmazedoniens gehöre. Er bedankte sich auch dafür, dass Ungarn im Rahmen des Stipendium Hungaricum-Programms jedes Jahr 20 nordmazedonischen Universitätsstudenten Stipendien gewährt.