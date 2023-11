Karácsony: Befristete Anstellung von Gastarbeitern schadet der Wirtschaft

Die Beschäftigung von Gastarbeitern durch Verleihfirmen werde sich langfristig negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, sagte der Bürgermeister von Budapest am Dienstag und fügte hinzu, dass die Stadt Budapest solche Praktiken für ihre eigenen Unternehmen nicht zulassen werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gergely Karácsony sagte auf Facebook, dass „es keine gute Arbeit sein kann, wenn es keine tatsächliche Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt … wenn ein Unternehmen einfach Mitarbeiter an ein anderes ausleiht“. Dies mache die Arbeitnehmer angreifbar, schränke ihre Rechte ein und hindere Geringverdiener daran, die Lücke zu schließen, betonte er. Die Arbeitnehmerrechte sollten gestärkt werden, während die Löhne angehoben werden müssen, sagte er. „Ungarn verfügt über Arbeitsreserven, und es wäre ein Verbrechen, diese aufzugeben“, sagte er. In Bezug auf die Äußerungen von Ministerpräsident Viktor Orbán im Parlament, wonach Budapest gerade 13 Ausländer als Busfahrer eingestellt habe, sagte Karácsony, diese Aussage sei „weit von der Realität entfernt“. Er sagte auch, die Regierung „sollte erklären, warum sie jetzt die Beschäftigung von Zehntausenden von Gastarbeitern aus Drittländern fördert, nachdem sie jahrelang gegen sie gehetzt hat“. Er fügte jedoch hinzu, dass „das Problem nicht bei den Ausländern liegt … die Größe Budapests liegt in seiner Vielfalt und das wird auch so bleiben“. Die Praxis an sich fördere nicht die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und führe dazu, dass die Arbeitnehmer in ihren Rechten beschnitten würden.