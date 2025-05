Karácsony: Der 1. Mai ist ein Fest für die 25.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von Budapest

Der 1. Mai sei ein Festtag für die 25.000 Menschen, die im öffentlichen Dienst in Budapest arbeiten, sagte der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, am Donnerstag. „Ohne sie wäre Budapest nicht der Motor der ungarischen Wirtschaft“, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Sie haben sich während der Pandemie um uns gekümmert, Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, willkommen geheißen, ihnen geholfen und sie unterstützt und unsere Stadt während der Überschwemmungen im letzten Herbst geschützt“, sagte er in den sozialen Medien. Diese Arbeit sollte nicht nur gefeiert, sondern auch gewürdigt werden, sagte er. Der Bürgermeister sagte, Budapest sei „bis zum Äußersten ausgeblutet“, werde aber „für seine Arbeitnehmer kämpfen“. Im vergangenen Dezember wurde mit den Gewerkschaften eine Einigung über eine Lohnerhöhung, bessere Arbeitsbedingungen, kostenlose Gesundheitsvorsorgeprogramme und die Bereitstellung von Wohnraum für die Beschäftigten in Budapests öffentlichen Diensten erzielt, so der Bürgermeister. Es könnte noch mehr getan werden, wenn die Zentralregierung die Steuereinnahmen der Stadt nicht „konfiszieren“ würde, fügte er hinzu. So aber werde der Realwert der Löhne sowohl in diesem als auch in den beiden folgenden Jahren erhalten bleiben, sagte er.