Ungarn lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin ab und unterstützt auch keine weitere finanzielle Unterstützung, erklärte der Verteidigungsminister am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister beklagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky, dass die Mitgliedsstaaten ihre Haltung in dieser Frage nicht geändert hätten und weiterhin über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutierten. Ungarn setze sich für einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche ein, sagte er. Die ungarische Regierung unterstützt die weitere Finanzierung der Ukraine nicht, „da sie kaum davon überzeugt werden konnte, eine der größten ungarischen Banken von ihrer schwarzen Liste zu streichen“.

Die Minister erörterten auch die Lage in der Sahelzone, ein Thema, das sich direkt auf die Sicherheit Ungarns auswirkt, so der Minister. Das Parlament habe in der vergangenen Woche ein Hilfspaket verabschiedet, das auch militärische Hilfe in der Region beinhalte, sagte er. Eine weitere wichtige Region ist der westliche Balkan, eine der wichtigsten Migrationsrouten nach Europa, sagte er. Seine Stabilität hänge auch direkt mit der Ungarns zusammen, fügte er hinzu. Szalay-Bobrovniczky begrüßte auch die Tatsache, dass Ungarn das Kommando über die EU-Militärmission in Bosnien-Herzegowina übernehmen soll, als einen „großen Schritt nach vorn“. „Frieden erfordert Stärke. Wir werden weiter daran arbeiten“, sagte er.