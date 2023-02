Ungarns BIP wächst im vierten Quartal um 0,4 Prozent

Das ungarische BIP wuchs im vierten Quartal um 0,4 % gegenüber 4,0 % im dritten Quartal, was auf einen „signifikanten“ Rückgang in der Landwirtschaft zurückzuführen ist, so das Statistische Zentralamt (KSH) in einer ersten Lesung der Daten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut KSH trugen „viele“ Zweige der nationalen Wirtschaft zum Wachstum bei, „hauptsächlich“ jedoch die Industrie und die marktbestimmten Dienstleistungen. Innerhalb der Industrie war das Wachstum in den Bereichen Automobil und elektrische Systeme „signifikant“, ebenso wie die Expansion in den Bereichen Immobilien und Logistik innerhalb der Dienstleistungen, fügte das KSH hinzu. Bereinigt um saisonale und kalenderjährliche Effekte betrug das Wachstum im 4. Quartal 0,9 %. Im Vergleich zum Vorquartal sank das bereinigte BIP um 0,4 % und war damit das zweite Quartal in Folge rückläufig. Für das gesamte Jahr erreichte das BIP-Wachstum 4,6 %. Das KSH wird am 2. März eine zweite, detaillierte Lesung der Daten veröffentlichen.

Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, kommentierte die KSH-Daten mit den Worten, Ungarns Wirtschaft habe sich in einer wirtschaftlichen Situation, die durch den Krieg in der Ukraine und die von den Ungarn abgelehnten Brüsseler Sanktionen belastet wurde, „hervorragend“ entwickelt. Mit einem BIP-Wachstum von 4,6 % für das gesamte Jahr liege Ungarn im oberen Drittel der EU-Mitgliedsstaaten. Im vergangenen Jahr habe die ungarische Wirtschaft das sechsthöchste Wachstum seit der postkommunistischen Wende verzeichnet, so der Minister in einer Erklärung. Unter den vier Ländern der Visegrad-Gruppe liege Ungarn knapp hinter Polen auf dem zweiten Platz, fügte er hinzu. Die hervorragenden Ergebnisse werden durch das anhaltende internationale Vertrauen in die ungarische Wirtschaft, ein dauerhaft hohes Niveau ausländischer Investitionen, eine hohe Beschäftigung, eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der EU, ein starkes Lohnwachstum und gezielte staatliche Maßnahmen gestützt, sagte Nagy. Er bekräftigte das Ziel der Regierung, in 2023 ein BIP-Wachstum von „mindestens“ 1,5 % zu erreichen.